Smittede med corona: Fyn under landsgennemsnittet

Københavnsområdet, Nordsjælland og Østsjælland er værst ramt af corona-smitten.

Det viser tal fra Statens Serum Institut søndag.

Læs også Nødherberg i Odense skal huse coronasmittede hjemløse

København By er med 580 registeret smittede - svarende til 73 personer ud af 100.000 - værst ramt.

På Fyn er der registreret 139 smittede. Det svarer til knap 28 personer ud af 100.000. I forhold til landsgennemsnittet er det i den lave ende. Kun Nord-, Øst- og Sydjylland ligger lavere.

Det sydvestlige Fyn mest udsat

Gennemsnittet på 41 personer per 100.000 indbyggere trækkes dog voldsomt op af kommunerne omkring København.

Ser man på Fyn hæver Sydfyn og Vestfyn sig over det fynske gennemsnit, når alle smittetilfælde lægges sammen, mens det kun er Sydfyn, der også opretholder et højt niveau - over 30 personer per 100.000 - målt på nye tilfælde de sidste syv dage.

Sådan fordeler de smittede sig i Danmark

Fra den 12. marts overgik Danmark til afbødningsstrategien, hvor man i første omgang testede personer med indlæggelseskrævende symptomer for corona.

Efter den 12. marts er teststrategien løbende blevet justeret.

Læs også Dagens gode nyhed: Influenzatilfælde er de laveste i årevis

Udover personer med indlæggelseskrævende symptomer, testes personer med corona-symptomer, hvor der over tid ses forværring, hvor personen tilhører gruppen af særligt sårbare individer, samt gravide med symptomer på corona.

Desuden testes personer med let til moderate symptomer, der varetager kritiske funktioner

Nyeste corona-tal - Statens Serum Institut