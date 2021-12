Smitten falder på landsplan, men stiger fortsat på Fyn

Det er umiddelbart en positiv nyhed, men dog for tidligt at konkludere, at smittestigningen er stoppet, siger Svend Ellermann-Eriksen, der er ledende overlæge på Mikrobiologisk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital, til Ritzau.

- Tallene svinger meget op og ned fra dag til dag, og derfor kan et enkelt fald ikke tages til indtægt for, at smitten er stabil igen, siger han.

- Men vi kan håbe på, at det er reelt, og at det er, fordi befolkningen tager det alvorligt og sørger for at lade være med at have så mange kontakter.