Smitten fortsætter opad på Fyn

Samme udvikling som sidste år

På landsplan er der det seneste døgn fundet 753 nye smittede. Det er således fjerde dag i træk, at tallet ligger over 700.

Udviklingen i oktober i år ligner udviklingen fra samme måned sidste år. Men Christian Wamberg, overlæge på intensivafdelingen på Bispebjerg Hospital, siger til Ritzau, at han ikke forventer, at vi ender samme sted igen med over 4.000 dagligt smittede.

- Vi har vaccinerne, som er "gamechangeren". Det kan godt være, at vi får en del flere smittede, end tilfældet er lige nu, men jeg regner ikke med, at vi ender samme sted.

- Der er i hvert fald ikke lige så mange, der ender med at blive indlagt. Nu er vi jo også i gang med at give de sårbare tredje stik mod corona. Det kommer også til at begrænse indlæggelsestallene, lyder det fra overlægen.