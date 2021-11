Smitten stiger blandt de 6-11-årige: - Vi skal ikke være bange for løbenæser

I Statens Serum Instituts daglige opgørelse er der seneste syv dage registreret næsten 4.000 bekræftede tilfælde af corona hos børn i aldersgruppen 6-11 år. Ifølge vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, Helene Probst, er hovedbudskabet klart til forældrene til de 6-11-årige, hvor man lige nu oplever et stigende antal smittede:

- Er dit barn syg, skal det blive hjemme – og hellere end dag for meget end en dag for lidt.

Foran os venter et efterår og en vinter, hvor vi stimler sammen i hjemmene og i institutionerne, og det medførere en risiko for, at en smitte på tværs af generationer løber løbsk.

For selvom over 75 procent af befolkningen er færdigvaccineret, er der stadig 25 procent, der ikke er. I den uvaccinerede gruppe er de 6-11-årige, og hvis de tager smitten med hjem, kan den vandre fra forældre til bedsteforældre, og så har vi et problem, fortæller Helene Probst:

- Selvom en bedsteforælder eller forælder er godt beskyttet med en vaccine, så virker de ikke 100 procent, og de kan derfor godt blive syge, hvis de bliver smittet.