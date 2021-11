Smitten stiger, flere vil testes og coronapasset kommer tilbage - sådan forbereder regionen sig

Det betyder også, at man står over for at skulle uddanne en del nye podere. Regionen har indgået en aftale med virksomheden Carelink, der udbyder kviktest, om at de fra fredag har mindst et teststed ledigt i samtlige kommuner i Region Syddanmark. På Fyn mangler kun Faaborg-Midtfyn, som fredag får et kviktestcenter i Herregårdscentret i Faaborg.

Man kan se alle kvikteststederne på Carelinks hjemmeside.

Skruer op for bemanding

Ifølge direktør i Carelink, Brian Rosenberg, regner man med at fordoble antallet af fuldtidsstillinger, så man går fra 400 til 800. Her mærker man også, at poderne har fundet andet arbejde og kun kan vende tilbage på deltid.

- De kan ikke være så meget med som tidligere, så hvor vi før havde én, så skal vi måske bruge tre nu, siger han.

Fra fredag regner man med at skulle foretage 19.500 daglige tests hos Carelink - onsdag foretog man 10.085.