Smitten stiger i alle kommuner: Se tallene for dit sogn

Over 25.000 personer er konstateret smittet med coronavirus i Danmark det seneste døgn. Det er det højeste antal under pandemien.

Med til historien hører dog, at dagens smittetal er overestimeret, fordi omkring 60.000 testsvar, der skulle have indgået i gårsdagens tal, er med i dagens tal.

På Fyn ses den høje smitte også tydeligt i dagens tal. Alle ti kommuner har et incidenstal på over 1.000. Tallet viser andelen af smittede per 100.000 indbyggere set over en uge.