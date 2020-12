Dagens coronatal: Smitten stiger igen i ni ud af ti fynske kommuner

Smittetallene er fredag nok engang steget i næsten alle fynske kommuner. Kun i Nyborg er det såkaldte incidensniveau, altså smittede per 100.000 borgere, faldet en smule.

Det viser de nyeste tal fra Statens Serum Institut, SSI.

Det er fortsat Odense Kommune, der har det højeste incidensniveau blandt de ti fynske kommuner. I Odense har der været 841 nye smittede med covid-19 i de seneste syv dage, hvilket giver et incidenstal på 411,9.

Ud af dem er 467 personer, altså langt over halvdelen, unge under 30 år.

I det seneste døgn er 157 borgere testet positiv i Odense, hvilket er et rekordhøjt antal. Incidensniveauet er fortsat højest i Odense NØ, hvor blandt andet Vollsmose ligger. Her har der i en periode været høje smittetal, og det ser altså ud til at fortsætte. I området er incidensen 641 smittede per 100.000 borgere.

Herunder kan du se alle tallene for de fynske kommuner.

Kommune Dagens incidenstal Incidenstal torsdag Ændring Odense 411,9 393,8 4,6% Nordfyn 212,8 182,4 16,7% Svendborg 183,9 173,5 6,0% Kerteminde 231,5 202,1 14,5% Langeland 144,4 128,4 12,5% Nyborg 147,0 156,4 -6,0% Assens 163,6 158,7 3,1% Middelfart 190,7 170,1 12,1% Faaborg-Midtfyn 155,4 124,3 25,0% Ærø 33,5 16,8 99,4%

Nu flere end 1000 døde

15 mennesker er det seneste døgn døde med coronavirus i Danmark. Dermed er der nu over 1000 herhjemme, der er døde med covid-19.

Hvordan er det nu lige med incidenstal? Incidens er et mål for antallet af nye sygdomstilfælde i en befolkningsgruppe i løbet af en given tidsperiode. For overvågning af covid-19 benyttes primært kumuleret incidens, som er den samlede andel af befolkningsgruppen, der fik sygdommen i hele tidsperioden. Kilde: Statens Serum Institut Se mere

Det viser de daglige smittetal fra SSI. Yderligere 4508 er smittet.

Antallet af test er igen fredag rekordhøjt, idet der er foretaget 141.172 test. Det giver en positivprocent på 3,19 procent.

Antallet af indlæggelser stiger med 52. Dermed er der 568 indlagte med coronavirus i Danmark. Også her er der tale om et rekordhøjt tal.

Af de 568 indlagte er 79 indlagt på intensiv, mens 52 får hjælp med at trække vejret via respirator.