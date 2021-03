Smitten stiger: Nu truer Vollsmose genåbningen af hele kommunen

Fortsætter smitten med at stige i bydelen Vollsmose i den nordøstlige del af Odense, kan det meget vel få konsekvenser for genåbningsplanerne i hele kommunen.

Sådan lyder det fra Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi.

Det er svært at forestille sig, at man lukker en kommune op, hvor incidenstallet af over 100 Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi

Han er en del af den referencegruppe bestående af virologer og eksperter inden for epidemiologi, økonomi og samfundsforhold, som løbende rådgiver regeringen.

Ud fra de kriterier, som gruppens medlemmer hidtil har arbejdet ud fra, vil Odense Kommune med et incidenstal på 115,1 ikke kunne tage del i en yderligere genåbning, fortæller han til TV 2 Fyn:

- Det er svært at forestille sig, at man lukker en kommune op, hvor incidenstallet af over 100.

På nuværende tidspunkt ligger både Odense og Nyborg over den grænse.

Genåbning 15. marts på spil

Den nedslående melding fra professoren kommer samme dag, som mange af landets butikker atter har slået dørene op som led i den første etape af genåbningen.

I Nordjylland, Vestjylland og på Bornholm går genåbningen noget længere, da afgangselever blandt andet har fået lov at vende tilbage.

Beskeden fra regeringen og dens støttepartier er, at samme skridt meget vel kan blive taget i de resterende landsdele 15. marts. Et budskab, som statsminister Mette Frederiksen (S) så sent som mandag formiddag gentog:

- Jeg håber, at vi kan holde smitten nede i løbet af den kommende tid, så vi kan få endnu flere børn tilbage i skole. Det er sådan set aftalt med Folketingets partier, lød det fra statsministeren.

Men ifølge Allan Randrup Thomsen er det dén deadline, som smitten i Vollsmose nu truer.

Statsminister Mette Frederiksen (S) gæstede mandag gågaden i Helsingør for at se de lokale butikker slå dørene op. Foto: Mads Claus Rasmussen

Yderligere indsats kan være på vej

Incidenstallet, der dækker over antal smittede per 100.000 indbyggere, er i Vollsmose steget tre dage i streg.

Det lød på 689,1 lørdag, 732,8 søndag og 776,6 mandag. Til sammenligning ligger det gennemsnitlige incidenstal i alle danske kommuner på 60.

Vi er parat til at gøre endnu mere, hvis det er det, der skal til Anette Lykke Petri, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed

Den stigende smitte fik mandag Styrelsen for Patientsikkerhed til at opfordre alle i bydelen til at lade sig teste, hvad end man oplever symptomer eller ej.

Bydelens beboere opfordres samtidig til at gå i isolation, indtil de modtager et negativt prøvesvar.

- Jo flere, der bliver testet, jo flere smittekæder får vi ud, og jo hurtigere kan vi alle komme tilbage til en normal hverdag, siger Anette Lykke Petri, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed til TV 2 og tilføjer:

- Vi er parate til at gøre endnu mere, hvis det er det, der skal til.

Smitten spredes under samme tag

En stor del af smitten i bydelen spredes mellem familiemedlemmer, forklarer Anette Lykke Petri. Derfor appellerer hun til, at man tager imod de tilbud om isolation, kommunen tilbyder.

Allan Randrup Thomsen stemmer i og forklarer til TV 2 Fyn, at de seneste dages indsats med at banke på døre, oprette testcentre og uddele flyers ifølge ham er den rette.

Men det bekymrer ham, at responsen ikke har været særlig stor.

- Det er selvfølgelig ikke særlig godt, når man har så højt et incidenstal i et bestemt område, siger han.

Det seneste incidenstal for Vollsmose svarer til, at der er registreret 75 smittede i bydelen i den seneste uge. Til sammenligning er i alt 235 personer i hele Odense Kommune registreret smittet med coronavirus over de seneste syv dage.