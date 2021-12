Smitten stiger otte ud af ti fynske kommuner: Sådan ser det ud i dit nærområde

Over 4.000 smittede på en uge

Set over de seneste uge er der fundet 4.240 coronatilfælde på Fyn. Det er det højeste antal, der er målt under pandemien. Flest smittede er der fundet i Odense, hvor 1.798 personer i løbet af den sidste uge har fået et positivt svar på en coronaprøve.

Der er dags dato anbefalinger om særlige tiltag for at dæmpe smitten i 51 fynske sogne.