Smitteopsporing ændres: Nære kontakter kan selv bestille test

Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed i en pressemeddelelse.

Derudover vil nære kontakter til smittede kunne få en henvisning til PCR-test, som kan få dem foran i testkøen, uden at skulle i telefonisk kontakt med en medarbejder.

Der har på det seneste været rekordhøje smittetal i Danmark. Det har betydet et stort pres på smitteopsporingen, hvor både smittede og nære kontakter har siddet i telefonkø i timevis for at komme igennem på telefonen.

Ifølge Birgitte Drewes, der er direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, hænger ændringen sammen med, at det for mange vil være lettere selv at klare det selv.

- Vi står i dag et helt andet sted end for et år siden, hvor varianter og smitteopsporing var noget nyt for de fleste. I dag booker rigtig mange danskere hjemmevant testtider på nettet.

- For mange vil det dermed være nemmere, fordi mere nu kan klares digitalt. Samtidig vil der være mere plads til at hjælpe dem, der har brug for rådgivning og vejledning, siger hun i pressemeddelelsen.

Der vil være tale om to selvbetjeningsløsninger for henholdsvis for nære kontakter og smittede. De vil være klar i denne uge og inden jul. Det fremgår ikke, hvor og hvordan dan man skal tilgå de nye løsninger.

Der vil stadig være mulighed for at få telefonisk hjælp fra ansatte i smitteopsporingen, hvis man ikke selv kan eller ønsker at gøre det på nettet.

Styrelsen opfordrer desuden smittede til fremover selv at orientere deres nære kontakter om situationen, hvis de ikke allerede gjorde det i forvejen.