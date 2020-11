Coronavirus: Smittet køkkenmedarbejder sender hel efterskole hjem

To fynske efterskoler har været nødsaget til at sende elever og personale hjem, efter der er konstateret smitte med covid-19.

Det drejer sig blandt andet om Glamsdalens Idrætsefterskole i Glamsbjerg, hvor det er en køkkenmedarbejder, der er testet positiv.

Derfor har skolen under vejledning af Styrelsen for Patientsikkerhed sendt alle cirka 330 elever og 60 medarbejdere hjem, fortæller forstanderen, Thomas Madsen, til TV 2 Fyn.

- Normalt er der godt styr på, hvem folk er i nærkontakt med, men når det er i en spisesituation, hvor alle elever og medarbejdere krydser hinanden, har vi valgt at være på den sikre side, for at få det stoppet, siger han.

Har forberedt sig mentalt

Selvom det ikke kommer bag på forstanderen, er han ærgerlig over, at coronavirussen også har nået den fynske efterskole.

- Men det er noget, jeg har forberedt mig mentalt på, fordi det jo allerede har været virkeligheden på flere andre skoler, siger han.

Nu holder vi vejret Lars Kirkegaard, forstander, Bernstorffsminde Efterskole

Skolen fik beskeden om smittetilfældet lørdag aften, og ifølge Thomas Madsen har eleverne taget det rigtig pænt.

- Men det ændrer ikke ved, at man tager en uge ud af deres skole, siger Glamsdalen-forstanderen.

Elev smittet på Sydfyn

Også Bernstorffsminde Efterskole på Sydfyn blev lørdag aften underrettet om et smittetilfælde. Her var der tale om en elev på skolen.

- Så vi gik i gang med at lave en analyse af, hvem der har været tætte kontakter til eleven. Det er per automatik det, der hedder en primærgruppe hos os, klassen og bostedet. Derudover kan det være, at de måske har krammet andre eller været tæt på dem, siger forstander Lars Kirkegaard til TV 2 Fyn.

Det har betydet, at skolen har sendt 38 elever hjem og én lærer - ligeledes under vejledning af Styrelsen for Patientsikkerhed. Skolen har i alt 225 elever og 45 lærere.

- Nu holder vi vejret. For hvis der er nogen af de andre, der er positive, så skal vi opspore nye tætte kontakter, siger forstanderen.

Hjemmeundervisning sat i gang

Begge skoler var forberedte på, at situationen kunne opstå, og der ligger derfor en plan med hjemmeundervisning klar.

- Lærerne er orienteret, så det er ikke noget problem. Det gik godt med hjemmeundervisningen i foråret, så de ved, hvad de skal gøre, siger Thomas Madsen.

Han håber, at store dele af skolen i bedste fald kan være tilbage indenfor en uge.

Hos begge efterskoler har man en formodning om, at de pågældende er blevet smittet andre steder.