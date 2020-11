Smittet med corona: Lilleholt udskrevet efter to indlæggelser

Den fynske folketingspolitiker Lars Christian Lilleholt (V) har i den seneste tid været indlagt med coronavirus ad flere omgange.

Og tirsdag blev politikeren igen udskrevet efter at have været genindlagt i isolation på Odense Universitetshospital siden sidste uge. Lars Christian Lilleholt er nu i hjemmeisolation, fortæller han på Facebook.

- Jeg har det godt. Det har været 14 hårde dage. Efter første indlæggelse var jeg hjemme i 4 dage og har siden onsdag og indtil i går været genindlagt. Takket været god behandling på OUH er jeg nu i god bedring, skriver han.

Kommer til at tage den med ro

At politikeren igen er blevet udskrevet betyder dog ikke, at han er helt på toppen igen. Han fortæller videre i opslaget, at han fortsat er meget træt.

- Jeg kommer til at tage den med ro den kommende tid, indtil jeg er helt på toppen. Og hvornår det bliver, er indtil videre for tidligt at sige. Det må den kommende tid vise, skiver han.

Lars Christian Lilleholt takker ligeledes for de hilsner, han har modtaget i forbindelse med sygdomsforløbet.

Ringede til vagtlægen

Den fynske politiker blev første gang indlagt med coronavirus 2. november, efter han havde fået flere symptomer.

- Jeg fik ondt i brystet og fik hovedpine. Så jeg ringede til lægevagten, sagde han til TV 2 Fyn i forbindelse med indlæggelsen.

Om søndag blev han udskrevet, men kun få dage efter blev han genindlagt med feber. Trods turene ind og ud af hospitalet er han ved godt mod, fortæller han.