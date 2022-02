Smittetallene på Fyn tager et hop - største stigning hidtil

Med et hop på 2.073 nysmittede fynboere det seneste døgn ser det ud til, at forudsigelsen om, at de høje coronasmittetal ville flytte sig fra København og Sjælland mod vest - og dermed Fyn -, holder stik.

De officielle tal fra Statens Serum Institut viser torsdag, at antallet af smittede set henover en uge på et døgn er hoppet fra 26.264 til 28.337 smittede.

Det er den største stigning i antal smittede på et døgn på Fyn. For en måned siden lød tallet på 10.074 over de seneste syv dage.