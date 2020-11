Smittetryk falder flere steder, men stiger i to kommuner

891 danskere er det seneste døgn blevet konstateret positive for coronavirus.

Det er lavere end gårsdagens tal, der lå på 1050, men mange kommuner har stadig så højt et smittetryk, at man er på sundhedsmyndighedernes bekymringsliste.

Det gælder også på Fyn, hvor otte ud af ti kommuner har et incidenstal, der ligger over 20, hvilket er myndighedernes kriterie for at placere en kommune på listen.

Der er dog en positiv tendens at spore flere steder, hvor tallet falder en smule.

Incidenstallet viser, hvor mange smittede per 100.000 indbyggere der har været i en kommune i løbet af de seneste syv dage.

Fald i flere kommuner

I Odense faldt tallet fra fredag til lørdag fra 98 til 94, og søndag er det faldet yderligere til 91.

Også i Nordfyns Kommune, Assens og Kerteminde er tallet faldet to dage i træk.

Kerteminde har nu et incidenstal på 67. I fredags lå det på 84.

Søndagens incidenstal i fynske kommuner Nyborg: 113 Odense: 91 Assens: 76 Kerteminde: 67 Svendborg: 58 Nordfyns: 51 Faaborg-Midtfyn: 41 Middelfart: 28 Langeland: 16 Ærø: 0 *Tallene er rundet af til nærmeste hele tal Kilde: Statens Serum Institut

Fordi tallet viser antal smittede per 100.000 giver bare nogle enkelte smittede store udsving i kommuner med lavere indbyggertal.

Det gør sig for eksempel gældende på Langeland, hvor to smittede den seneste uge giver et incidenstal på 16.

Stiger to steder

Mens tallet er faldet i flere kommune, er der også steder, hvor det er steget. I Nyborg har man nu et incidenstal på 113, fordi der i løbet af den seneste uge er blevet konstateret 36 tilfælde af coronavirus.

I Svendborg er der sket en lille stigning fra lørdag til søndag, hvor incidenstallet går fra 57 til 58.

