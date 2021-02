Smittetryk falder i alle fynske kommuner - på nær én

Endnu engang går incidenstallet på Fyn ned. Samtlige kommuner har mandag et lavere incidenstal, der viser antal smittede per 100.000 borgere, end dagen før.

Dog går det den anden vej i Kerteminde. Her er incidenstallet steget fra 21 til 29,5. Incidenstallet er steget, fordi bare to kertemindere er blevet testet positiv for coronavirus.

Det viser dagens opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

Kommune Incidens 15.02 Incidens 14.02 Ændring Færdig-vaccineret Procent vaccineret Odense 29,4 29,9 -1,7 6006 2,92 Nordfyns 10,1 13,5 -25,2 676 2,28 Svendborg 84,2 92,8 -9,3 2624 4,50 Kerteminde 29,5 21 40,5 614 2,13 Langeland 0 0 0 433 3,51 Nyborg 109,5 112,6 -2,8 748 2,34 Assens 29,3 51,3 -42,9 961 2,36 Middelfart 30,9 33,5 -7,8 1271 3,26 Faaborg-Midtfyn 46,6 52,5 -11,2 608 1,18 Ærø 16,8 16,8 0,0 190 3,19 Total 14131 2,83

Længe har Langeland ligget i bunden af listen med ingen nye tilfælde af coronavirus.

Topper listen igen

I toppen af listen over fynske kommuner med de højste smittetal ligger Nyborg fortsat. Det på trods af, at incidenstallet har været faldende de seneste dage og nu ligger på 109,5.

I alt er 35 nyborgensere den seneste uge testet positive efter en podning.

Kun Nordfyns Kommune samt Langeland og Ærø kommuner ligger under sundhedsmyndighedernes bekymringsgrænse med incidenstals under 20.

Siden søndag er yderligere 47 fynboer blevet færdigvaccineret.