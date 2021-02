GPS, sms og mad: Politiet slår ned på uopmærksomme bilister

Der sker da ikke noget ved, at man lige skriver en sms eller finder snacks i handskerummet? Men faktisk er uopmærksomhed eller manglende orientering årsag til hver anden dødsulykke i trafikken.

Derfor gennemfører Fyns Politiet og de resterende 11 politikredse uopmærksomhedskontrol fra mandag 15. februar til søndag den 21. februar. Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Læs også Klip får bilister til at droppe mobilen – men der er stadig lang vej

- Få sekunders uopmærksomhed kan betyde, at man overser en anden trafikant eller kommer til at trække over i modsatte vognbane og rammer en modkørende frontalt, siger politiassistent Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter i meddelelsen.

Mad og drikke distraherer

I 2019 gennemførte Rigspolitiets Nationale Færdselscenter en undersøgelse i hele landet, der viste, at det særligt er den håndholdte mobil, der er synderen.

Derudover kommer såkaldte distraherende handlinger som at indstille GPS'en, spise eller drikke. Problemet er særligt stort hos førerne af tunge køretøjer som lastbiler.

- Uopmærksomhed er risikabelt for alle trafikanter. Men ulykker med tunge køretøjer hører på grund af deres størrelse og vægt til de alvorligste. Det er derfor særligt vigtigt, at erhvervschaufførerne holder fokus på trafikken og ikke foretager sig noget, der tager deres opmærksomhed fra trafikken, siger Christian Berthelsen i meddelelsen.

Undersøgelsen 0,8 procent af alle førere af personbiler og varevogne under taler i håndholdt mobiltelefon under kørsel. Blandt lastbilchauffører er der tale om 2,7 procent.

7,8 procent af alle førere af personbiler og varevogne foretager andre distraherende handlinger som at spise eller indstille GPS under kørsel. Her er tallet for lastbilførerene 18,7 procent. Undersøgelsen er baseret på observationer af 20.000 trafikanter på by-, lande- og motorveje.

Flere tiltag gennem årene

Politiet har gennem de seneste år haft flere indsatser mod uopmærksomme bilister. Blandt andet blev det i september 2019 indført, at det koster et klip i kortet, hvis man ikke holder opmærksomheden på vejen.

Det glædede også Fyns Politi, hvor man knap et halvt år efter kunne se et lille fald i antallet af sager - man vidste dog ikke, om det relaterede sig til tiltaget.

Læs også Vanvidskørsel: Fyns Politi har konfiskeret hundredvis af biler

Men politikommissær Preben Ingemansen fra Fyns Politi håbede dengang, at udsigten til et klip oveni bøden kunne være starten på en kulturændring på sigt.

- Det har man set med spirituskørsel. Der var før i tiden den holdning, at man lige kunne liste en brandert hjem ad bagvejen, men det anser langt de fleste i dag for helt uacceptabelt, sagde han.

Der er dog fortsat noget tilbage at ønske, viser en undersøgelse som Epinion har gennemført for Rådet for Sikker Trafik i efteråret 2020. Her svarede 19 procent, at de ”meget ofte”, ”ofte” eller ”engang imellem” bruger håndholdt mobil, mens de kører.