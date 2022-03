Smuk Eriksen-assist sikrer vigtig sejr i uskønt bundgys

De sidste 45 minutter blev heller ikke den store fodboldmæssige nydelse. Kampens vigtighed for begge hold så ud til at præge spillerne.

Brentford satte sig mere og mere på spillet, som kampen skred frem, men Thomas Franks mandskab havde stadig svært ved at kreere de helt store chancer.

I stedet var Burnley tæt på at tage føringen et par gange - blandt andet på et brag af et langskud fra indskiftede Jay Rodriguez.

Sejr til Eriksen

Et kvarter før tid tog han chancen fra 25-30 meter. David Raya i hjemmeholdets mål kunne kun se til og ånde lettet op, da bolden prellede af på overliggeren.

Spillet begyndte at bølge frem og tilbage i kampens sidste fjerdedel, men der skulle et smukt, dansk indlæg til for at få måltavlen på arbejde.