Snart kan du blive vaccineret i Bilka i Odense

For fynboerne bliver det muligt i Bilka i Odense, bekræfter Salling Group, som står bag Bilka og Føtex, over for TV 2 Fyn. På Fyn vil det ikke blive tilbudt i nogen Føtex-butikker.

Vacciner skal være let tilgængelige

Der er lokalt forskel på, hvor mange der bliver vaccineret. Især unge har ikke fået første stik, siger styrelsens direktør, Søren Brostrøm, i pressemeddelelsen.

- Vi vil gerne sikre, at tilbuddet om vaccination er så tilgængeligt som muligt, så der for eksempel er mulighed for at få et stik, samtidig med at man ordner sine indkøb eller andre daglige opgaver, lyder det.

- Samtidig har detailhandlen rigtig mange unge medarbejdere, og her kan branchen være med til give unge den information, de har brug for, til at træffe deres valg om vaccination.