Snart kan du måske komme hurtigere til og fra Langeland

Hvilken påvirkning på miljøet har det, hvis man opgraderer den del af rute 9, der går over Tåsinge, og som forbinder Langeland med Fyn?

Det skal en miljøkonsekvensvurdering vise, oplyser Vejdirektoratet torsdag. Der er afsat ikke mindre end 11,2 millioner kroner til undersøgelsen, der skal danne beslutningsgrundlag for opgraderingen af strækningen.

Der er ikke indgået nogen politisk aftale om eventuelle opgraderinger, men i Vejdirektoratets forundersøgelse fra 2011 er der skitseret to forslag til at forbedre de nuværende trafikale forhold og øge fremkommeligheden over Tåsinge.

I begge forslag er der tale om en omlægning af rute 9 til 2+1 motortrafikvej på forskellige dele af strækningen. Vurderingen ventes færdig ved udgangen af 2025, hvor efter de videre planer for projektet skal drøftes i forligskredsen.