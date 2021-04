Snart kommer forårsvejret

Med skyerne vil der også være en risiko for byger både om formiddagen og eftermiddagen, men langt de fleste fynboer vil opleve en dag med tørvejr og mulighed for at nyde solen.

Man skal dog stadig huske varmt tøj. Temperaturerne kommer til at ligge omkring syv til otte grader, der er relativt koldt for april måned.

Forårsvejret kommer

Sidst på ugen bliver det bedre, hvis man længes efter solskin og lidt varmere temperaturer. Et højtryk bevæger sig fra onsdag ind over Danmark.

- Og højtryk det betyder som regel godt vejr - også i det her tilfælde. Torsdag, fredag og lørdag ser tørre ud med en hel del sol og et termometer, som i hvert fald kommer op på en ti måske endda 11 grader, fortæller Ellen Nybo.

Temperaturen om natten forbliver stadig lave. Stort set alle dage i denne uge vil der være nattefrost eller temperaturer lige omkring frysepunktet.