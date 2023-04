Snart kommer “gerningsperson” i ordbogen - skal politiet så droppe “gerningsmand”?

Ordet gerningskvinde optræder slet ikke i nogen ordbøger. Det betyder dog ikke, at det er forkert, hvis man bruger det.

- Alle tre er korrekte at bruge. Gerningsmand og gerningsperson står som neutrale udtryk i Den Danske Ordbog i betydningen "person, der har begået en forbrydelse". Når man bruger gerningskvinde, kommer der derimod fokus på, at det er en kvinde, man taler om, siger Marianne Rathje, der er seniorforsker i Dansk Sprognævn i Bogense.

Det er dog ikke kun Fyns Politi, der aldrig eller sjældent bruger gerningsperson eller gerningskvinde.

Det samme gør Midt- og Vestsjællands Politi, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Bornholms Politi, Københavns Vestegns Politi, Nordjyllands Politi og Sydøstjyllands Politi, mens andre politikredse i meget få tilfælde har brugt betegnelser i deres tweets.

Fyns Politi: Vi udvikler os hele tiden

Fyns Politi har dog ikke nogen regel om, at vagtcheferne ikke må bruge de sjældnere ord, når de tweeter. Ordene optræder sandsynligvis af og til i døgnrapporter og andre former for kommunikation fra politiet.

Sunniva Pedersen-Reng tror, at politiet på længere sigt vil bruge gerningsperson oftere.

- Vi er en del af samfundet og udvikler os også hele tiden. I Fyns Politi har vi for eksempel for nyligt revideret vores interne retningslinjer om, hvordan vi omtaler folk i signalementer. Folk skal ikke blive stødt, men man skal stadig kunne genkende de personer, vi efterlyser, så vores signalementer skal være præcise og beskrivende, siger Sunniva Pedersen-Reng.

- Vi siger for eksempel, om en person er spinkel eller kraftig af bygning, lys eller mørk i huden – for så kan folk lettere genkende den person, vi leder efter, forklarer hun.

Gerningsperson er på vej ind i ordbogen i næste udgave. Gerningskvinde er ikke i nogen ordbøger. Ændrer det i jeres sprogbrug, at gerningsperson nu bliver optaget?

- Det kunne man da godt forestille sig. Lige nu skriver vi gerningsmand, men det vil sikkert ændre sig over tid. Hvis ordet gerningsperson på et tidspunkt giver mere mening for borgerne end ordet gerningsmand, vil det selvfølgelig også give mere mening for os i Fyns Politi at anvende det ord. For vi taler jo til borgerne, og det, vi siger, skal give mening for dem, vi taler til. Så det er noget, vi er opmærksomme på.

Så sjældne er gerningsperson og gerningskvinde

Det er ikke kun politiet, der foretrækker gerningsmand i sin kommunikation. Også medierne vælger langt oftere at bruge gerningsmand.

En søgning i mediedatabasen Infomedia viser, at der er cirka en million forekomster af ordet ”gerningsmand”, mens der er 3.000 forekomster af ”gerningsperson” og kun 900 forekomster af ”gerningskvinde”.