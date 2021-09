Snart sidste chance: Valg til ældrerådet nærmer sig

De fleste kommuner har lukket for muligheden for at stille op til valget.

Onsdag var der sidste mulighed for at melde sin opstilling i Odense Kommune. Til sidste valg slog kommunen rekord for kandidater man kunne vælge mellem.

Det blev til hele 58 kandidater til de bare 15 pladser i rådet. Her steg stemmeprocenten også fra 33 procent til 39,5 procent.

Flere kandidater

I Middelfart har der også været sidste frist. Her skal der vælges 9 personer til ældrerådet, men der er opstillet 26 kandidater. Det er også en stigning fra sidste år, hvor der var opstillet 19 kandidater.