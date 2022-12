Sne og chancer for sol erstatter de seneste dages gråvejr

Et kraftigt højtryk over Rusland, som i flere dage har sendt skyer og kold luft frem til Danmark, begynder nu at svækkes.

Det åbner for, at lavtryk og fronter vil passere ned over Danmark fra nordvest og vest.

Dermed kan vi i denne uge se frem til koldere dage og nætter, men også mulighed for perioder med solskin og ikke mindst snebyger rundt omkring.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Trine Pedersen tidligt mandag morgen til Ritzau.

- Nu får vi endelig lidt forandring efter mange dage med gråvejr. Det bliver generelt en lidt mere kold uge. Til gengæld er der også chance for, at solen bryder igennem skydækket.

- Derudover er der også udsigt til vinterlige byger. Især i onsdagsdøgnet ser det ud til, at der er gode chancer for, at de fleste vil opleve snevejr, siger hun.

Ifølge TV2 Vejrets Ellen Nybo, så gælder den prognose også på Fyn.

Efter mandagens gråvejr vil der allerede tirsdag falde en blanding af tøsne, slud og regn på Fyn.

Fra onsdag vil det være blæsende fra en nordlig retning. Det bringer temperaturen ned af generelt og så bliver det altså koldere midt fra ugen, og så bliver det også rigtig koldt om natten igen.

Et par centimeter sne

Ifølge DMI's prognoser kan der falde op til et par centimeter sne rundt omkring i landet. Der er dog fortsat usikkerhed omkring, hvor præcist i landet sneen vil falde.

Temperaturerne i dagstimerne vil ugen igennem ligge på mellem frysepunktet og tre-fire graders varme. Det vil sandsynligvis være varmest omkring Østersøen.

Ifølge DMI har december de sidste ti år været en mild måned med kun kortere vinterlige perioder, men i år ser det anderledes ud.

Højtryk over Grønland og Rusland vil i omgange sende kold luft ned over Danmark fra nordlige og østlige retninger. Det vil give os dage med nogen sol, men også mulighed for en del snebyger.