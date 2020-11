Sneen udebliver første søndag i advent

Julen banker på døren, men første søndag i advent bliver uden sne på Fyn.

Tidligere på ugen tydede vejrprognoserne ellers på, at adventskransen skulle funkle, mens sneen dalede uden for vinduerne.

Den hvide nedbør udebliver, da et højtryk over Danmark i stedet sikrer os relativt rolige vindforhold og perioder, hvor den lavtstående novembersol kan nydes på himlen. For at det kan sne, har vi brug for både minusgrader og regn - ingen af delene ser ud til at ske første søndag i advent.

Årest første sne

Der er dog dalet hvidt sne ét enkelt sted i Danmark. I Kalundborg sneede det lørdag, og selvom der ikke er tale om helt almindelige snefnug, men det, der kaldes kornsne, faldt der nok til, at TV 2 Vejret betegner det som vinterhalvårets første sne.

I gennemsnit falder de første fnug allerede 8. november.

Sne afløst af tåge

Højtryk på denne tid af året er dog ikke ensbetydende med solrigt vejr, som vi kender det fra sommerhalvåret.

I nattetimerne kan der nemlig - som følge af det klare vejr - dannes tåge, der kan blive så tæt, at sigtbarheden nedsættes til under 100 meter, hvor den er lavest.

Det var blandt andet tilfældet lørdag morgen, hvor DMI advarede om voldsomt vejr og lav sigtbarhed.