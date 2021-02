Snevinteren er forbi: Regnfuld og diset torsdag i vente

Det kan blive en kold og våd fornøjelse for de fynboer, der torsdag morgen skal ud ad døren.

I morgen og formiddagstimerne, vil et regnskyl fra vestlig retning lægge sig over Fyn og fortsætte gråvejret fra onsdag.

Morgentemperaturen ligger på 2-3 grader, men der kan stadig være pletvis glatte veje, man skal være opmærksom på som bilist.

Skal man afsted på cykel, kan man opleve let til frisk vind fra sydøst, og særligt ved kysten kan vinden være hård.

Grå dag i vente

Der bliver ikke mulighed for at se en blå himmel torsdag, men det vil holde tørt fra formiddagen og frem til engang først på aftenen, hvor et nyt regnvejr vil lægge sig over Fyn. Det vil fortsætte aften og nat.

I løbet af dagen kan temperaturen ramme op til fem plusgrader, mens øen fortsat vil være dækket af dis og tåge.

Fra fredag vil solen overtage himlen fra regnskyerne med stigende temperaturer, der gør det endnu mindre sandsynligt, at der kommer mere vinter i år til fynboerne.

Onsdag valgte Nyborg og Assens Kommune at lukke fem søer, hvor det ellers har været tilladt at skøjte, ligesom Munkedammen i Odense har været lukket siden tirsdag.