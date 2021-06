Social kontrol i familien skal koste i ydelserne

Karantæneliste

Personer straffet for vold eller grov vold mod børn i nære relationer vil ifølge aftalen fremover - på lige fod med personer dømt for banderelateret kriminalitet - ende på en karantæneliste i ydelsessystemet.

Karantænen betyder, at de i tre år efter dom ikke kan få dagpenge under arbejdsløshed. I stedet må de højst modtage kontanthjælp og visse ydelser på niveau med det, der tidligere hed integrationsydelse.

Farvel til opholdstilladelse

Et andet element i aftalen betyder, at personer, der bliver idømt mindst 60 dages ubetinget fængsel, for børnebortførelse, genopdragelsesrejser, tvangsægteskaber, religiøse vielser af mindreårige eller tildækningstvang må vinke farvel til udsigten til permanent opholdstilladelse i Danmark.

Det sidste element omhandler muligheden for familiesammenføring.

Hvis en forælder eller dennes ægtefælle eller samlever har fået en fængselsdom for at sende et andet barn på genopdragelsesrejse, vil den voksne ikke kunne få familiesammenføring med et andet barn de næste ti år.