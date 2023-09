Socialdemokrater ikke enige med Mette Frederiksen

En rundspørge foretaget af TV 2 viser, at flere fynske politikere ikke er enige i den politik, som regeringen fører.

Mens regeringen varsler skattelettelser, kæmper kommuner i hele landet i disse dage med at få budgetterne til at gå op, og det møder kritik fra en række fynske socialdemokratiske byrådsmedlemmer.

23 ud af 30 fynske besvarelser mener, at regeringen bør droppe planerne om skattelettelser for i stedet at bruge pengene på at styrke den borgernære velfærd.

De fynske politikere erklærer sig i rundspørgen heller ikke enige med deres formand. Mette Frederiksen sagde i et interview til Berlingske i august: ”Den nye tids valuta i dansk politik er ikke penge, for dem har vi mange”.

De fynske svar viser at 21 ud af 30 ikke oplever det samme i deres kommune.