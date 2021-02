Socialdemokratiet vil ikke afsløre sexisme-undersøgelse: Udsatte kan føle sig alene, siger borgmesterkandidat

På et kontor et sted i Danmark ligger en gennemarbejdet og færdig rapport over samtlige krænkelsesager i Socialdemokratiet.

Jeg håber, at den undersøgelse der ligger, at omfanget af den kommer frem Sonja Marie Jensen, borgmesterkandidat, Socialdemokratiet, Nyborg

Det var Socialdemokratiet der for fire måneder siden selv igangsatte undersøgelsen af krænkelser i partiet. En del af det arbejde skulle foregå gennem advokatfirmaet Norrbom Vinding.

Men det er de færreste, der får lov til at læse den undersøgelse. Det har Socialdemokratiet nemlig besluttet. Og den beslutning kalder på mere åbenhed, mener Sonja Marie Jensen, der er socialdemokratisk borgmesterkandidat i Nyborg Kommune.

- Jeg synes, at det er fornuftigt at lægge omfanget af krænkelsessagerne frem. Men der er ingen, der har krav på at vide, hvem der har været udsat for hvad, og hvem der har gjort det. Det skal simpelthen være op til den enkelte, om man har lyst til at resten af Danmark skal vide det, siger Sonja Marie Jensen.

Hele Danmark hørte om ”klask i røven”

Sonja Marie Jensen oplevede nemlig selv at blive landskendt på grund af en sag om sexisme.

I april i 2017 stod hun frem og fortalte, hvordan hun havde oplevet at blive sexchikaneret af unavngivne byrådskollegaer i Nyborg.

Sonja Marie Jensen fortalte dengang, hvordan hun i en alder af 22 år, oplevede at få klask i numsen af byrådskollegaer. Det interview fik massiv omtale og var med til at starte en landsdækkende debat om sexisme i politik.

Nu, fire år efter, er sexisme mere end nogensinde før debatteret. Sonja Marie Jensen håber på, at Socialdemokratiet vil løfte sløret for omfanget af krænkelsessager.

- Jeg kan være bekymret for, at når vi ikke hører om omfanget, at der kan stå nogen tilbage, der ikke tør fortælle deres historie. Men jeg synes ikke offentligheden, medierne eller nogen andre har krav på at vide, hvad man har været udsat for hvad, siger Sonja Marie Jensen.

Hemmeligheden dræber dialogen

Sonja Marie Jensen understreger, at hun har stor tillid til Socialdemokratiets ledelse. Hun har tillid til deres håndtering af disse sager. Men for borgmesterkandidaten er det vigtigt, at vi holder liv i snakken om sexisme.

- Vi skal blive ved med at se på, hvad vi kan gøre for at gøre det bedre. Og hvad kan vi gøre for at håndtere sagerne bedst muligt, siger Sonja Marie Jensen.

Hos videnscenteret Kvinfo deler man Sonja Marie Jensens opfordring med at holde debatten kørende. Og derfor undrer det direktøren i Kvinfo, Henriette Laursen, at vi ikke må kende til omfanget af undersøgelsen. Det siger hun til TV 2.

- Mette Frederiksen har sagt, at vi skal have gjort op med den kultur, der tillader sexisme og seksuel chikane. Men når man vælger at hemmeligholde det nuværende omfang og karakter, er det svært at skabe den nødvendige dialog, siger direktør i Kvinfo, Henriette Laursen.

"Vis os omfanget af sagerne"

Det er den åbne dialog, der er efterspurgt både hos Henriette Laursen og Sonja Marie Jensen.

Henriette Laursen forklarer, at det kan gøre det lettere for dem, der har oplevet en krænkende adfærd, hvis der er en åben dialog.

Sonja Marie Jensen er enig. Hun mener ikke, at vi har krav på at kende til detaljerne i de enkelte sager. Men at omfanget kan være med til at åbne debatten. Derfor har hun en klar opfordring:

- Jeg håber, at den undersøgelse der ligger, at omfanget af den kommer frem, så der ikke er nogen, der tror, at de står alene, siger Sonja Marie Jensen afslutningsvis.