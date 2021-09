Socialdemokratiet vil undgå opgør mellem land og by

Er I gået for langt i retorikken? I har gentagne gange sagt, at der skal gøres mere for landområderne og blandt andet fokuseret på, at der skal udflyttes arbejdspladser og studiepladser fra hovedstaden?

- Jeg synes altid, vi har forsøgt at balancere det. Når vi har lavet initiativer omkring politistationer og uddannelser rundt om i landet, så er der mange også i hovedstaden, der har en stor forståelse for, at nogle af de landsdele, hvor man kæmper økonomisk, der er der også brug for at lave nogle investeringer, siger Kaare Dybvad Bek.

Han mener, at regeringen også har fokus på hovedstaden og blandt andet snart kommer med et udspil, der skal sikre flere studieboliger og billige boliger i København.

Ikke bare land og by - men "byregion"

For Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) er det vigtigt at se på sammenhæng. Han peger på, at mange på Fyn arbejder i Odense, og at Fyn derfor skal ses som en byregion. Land og by er afhængige af hinanden:

- Det er vigtigt, at vi styrke sammenhængen, så det ikke bliver land mod by.

- Hvis man får for meget land mod by i fynsk kontekst, så risikerer vi at få dynamikken rykket væk fra der, hvor folks levebrød er skabt, siger Peter Rahbæk Juel.