Søger vidne efter spirituskørsel: Politiet efterlyser føreren af en blå Kia

I en sag om spirituskørsel efterlyser politiet et vidne, som lørdag var ved at blive påkørt i et kryds i Bellinge.

Nærmere bestemt krydset mellem Bellingevej og Assensvej.



Det skriver Fyns Politi på Twitter.

Vidnet kom omkring klokken 13.45 kørende i en mindre blå bil af Assensvej mod syd, da vedkommende måtte undvige en hvid Ford Transit, der kørte af Bellingevej.