Sølvmedalje til fynske verdensmestre efter tæt finale

Derudover protesterede briterne også over danskernes nye fantomdragt.

Det endte med, at danskerne måtte droppe tapen, og da holdet ikke kunne få svar på, om dragten var i orden, måtte de til duellen mod netop Storbritannien om en plads i guldfinalen også hoppe i dragten fra VM sidste år.

Alligevel var danskerne Storbritannien aldeles overlegne, men dramatikken var slet ikke ovre.

Jævnbyrdig finale

For Danmark indhentede briternes langsomme tredjemand. Det havde Frederik Rodenberg i front for danskerne ikke set, og han bragede ind i Charlie Tanfield, så begge styrtede.

Efter mere end en times rådslagning blandt kommissærerne lød kendelsen, at Danmark var i finalen, da holdet havde indhentet briterne, hvormed løbet reelt var slut inden styrtet.

I finalen var Danmark og Italien helt jævnbyrdige, så her var der aldrig fare for sammenstød. Til gengæld kørte italienerne afsted med guldet for næsen af Danmark.