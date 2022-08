Søndag byder på lidt sol og lun luft

Efter en lørdag med tunge skyer, så venter der søndag en dag, hvor der bliver plads til lidt eller nogen sol fra morgenstunden.

Søndag kan også byde på lun luft, og det skyldes, at der stadig ligger ustabil luft henover Danmark.

Det fortæller TV 2 Vejrets Ellen Nybro, der forklarer, at den ustabile luft gør to ting ved søndagens vejr.

- Det er både sådan lidt varmt og fugtigt, og så er der potentiale for kraftige byger, som der bestemt også kan opstå i løbet af eftermiddagen søndag, forklarer Ellen Nybro.

Det er dog uvist, hvilken retning bygerne går i, og hvor de opstår henne, uddyber hun.

- Men som det ser ud lige nu, så er der risiko for, at de byger kan være meget intense ud på eftermiddagen, siger vejrværten.

Mandag ser ud til at gøre søndagen efter og kommer også til at starte pænt dog med risiko for et par lette byger.

- Det kan være, det holder tørt, men det bliver også blæsende fra en nordlig retning, siger Ellen Nybro.

Højeste temperatur på en 19 til 20 grader.