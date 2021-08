Søndag med blandet vejr – risikerer at ende med skybrud

Temperaturerne kommer til at ligge på en 20-21 grader, hvor det bliver varmest. Også søndag vil blive præget af en frisk vind fra vest.

- Og med den her lidt kølige vind så føles det nok mere efterårsagtigt, end det egentlig føles sensommerligt, siger vejrværten.

Markant vejrskifte

I løbet af eftermiddagen lægger vinden sig dog en smule, hvilket markerer et skifte i vejret. For søndag aften er der risiko for, at vejret slår om endnu engang, når et område med kraftige byger kommer ind over landet fra vest.