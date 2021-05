Søndagens coronatal: Fynsk ø i top tre over flest færdigvaccinerede

Her er det kun Gamtofte Sogn i Assens Kommune, der overskrider to af de tre kriterier, der skal til for en lokal nedlukning.

Det gælder for incidenstallet, der er 545 den seneste uge og for positivprocenten, der ligger på 3,1 procent. Dog er der kun registreret fem nye smittetilfælde den seneste uge.