Søndagens coronatal: Fynske smittetal tager et lille hop

Det samlede antal smittede med covid-19 i det fynske område tager søndag et lille hop, og stiger fra 164 smittede på syv dage til 181 smittede på syv dage.

Det er for anden dag i træk, at Odense Kommune trækker tallet op. Både lørdag og søndag er der registreret 14 nye smittede på syv dage, så antallet på to dage er steget med tæt på halvtreds procent.

Incidenstallet i Odense Kommune er dog fortsat moderat og lander søndag ifølge Statens Serum Instituts officelle tal søndag på 44,6.