Søndagens coronatal: Marginal smittestigning på Fyn

I seks kommuner er der ikke registreret flere smittede, mens der i Middelfart er fundet tre færre.

I Kerteminde Kommune er antallet steget med en enkelt smittet, mens der er fundet to i Faaborg-Midtfyn Kommune. I Odense er der registreret ni nye smittede.

Ifølge Christian Wamberg, overlæge på intensiv afdeling på Bispebjerg Hospital, er der ikke grund til bekymring.

Han mener, at smittesituationen er nogenlunde under kontrol, og da det er den unge del af befolkningen, der nu bliver smittede med coronavirus, er der ikke grund til bekymring.

- Om det er 500 eller 1.000 bekræftede tilfælde har ikke den store betydning, siger Christian Wamberg til Ritzau om søndagens smittetal.

Tag en test, før du går til fest

Selvom smitten med coronavirus vurderes at være under kontrol, forhindrer det ikke Odense Kommune i, at sætte fokus på netop de unge.

Kommunen forsøger at få de unge mellem 20 og 29 år til, at være mere flittige til at få taget en coronatest, inden de tager til social arrangementer.

- Vi ved fra vores dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, der jo står for smitteopsporing, at langt de fleste bliver smittet ved sociale sammenkomster eller i by- og nattelivet, siger Charlotte Scheppan, der er sundhedschef i Odense Kommune.

Opfordringen kommer efter smitten den seneste uge steget kraftigt i Odense. Op mod tre ud af fire, der den seneste uge er testet positv for coronavirus, er mellem 20 og 29 år.

Laveste antal siden sidste søndag

På landsplan er der søndag registreret 641 nye tilfælde af coronavirus i Danmark.

Det er det laveste antal smittede siden sidste søndag. Fire dage den seneste uge har der været flere end 1.000 bekræftede smittetilfælde.

De 641 positive prøver er fundet via 78.706 PCR-test. Dermed var det 0,81 procent af prøverne, der påviste smitte. Også det er færre end de øvrige dage i denne uge, skriver Ritzau.

Der er søndag 53 indlagt med coronavirus på landets hospitaler. Det er to færre end lørdag. Det er første gang i en uge, at der sker et fald i det samlede antal indlagte coronapatienter.

Ligesom lørdag er der ti indlagt på intensiv til behandling, heraf får ni af dem hjælp af en respirator til at trække vejret.