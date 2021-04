Søndagens coronatal: Otte ud af ti fynske kommuner har incidenstal under 50

Antallet af nye smittede med coronavirus i Assens er fortsat væsentligt højere end i nogen anden fynsk kommune.

Det viser de nyeste tal fra Statens Serum Institut, SSI.

Her fremgår det, at incidenstallet i Assens Kommune er 119,7, hvilket er over dobbelt så højt som i Langeland Kommune, der har det næsthøjeste incidenstal på 56,2.