Søndagens coronatal: Over 11.000 smittede fynboer på en uge

Værst er smitten fortsat i Odense Kommune, hvor incidenstallet søndag ligger på 2.812. I alt 5.782 odenseanere har fået beskeden om påvist corona i løbet af de seneste syv dage.

Bedre end andre landsdele

Selvom smitten stiger i ni ud af ti kommuner på Fyn, så skal man et stykke ned af listen for at finde en fynsk kommune på listen over kommuner med højest incidens.

På en 26. plads ligger Odense med incidenstallet på 2.812. I top ligger Albertslund, hvor incidenstallet lyder på 4.068.