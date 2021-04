Søndagens smittetal: Kun én fynsk kommune er under bekymringsgrænsen

Kun én af de fynske kommuner ligger i øjeblikket under den såkaldte bekymringsgrænse, selvom smitten generelt har været faldende.

Det viser søndagens tal fra Statens Serum Institut.

Siden lørdag er incidenstallet på Langeland steget med 100,6 procent, efter antallet af smittede gik fra to til fire. Dermed er det kun Ærø Kommune, der med nul smittede ligger under bekymringsgrænsen med et incidenstal under 20.

Udover stigningen på Langeland har kommunerne Middelfart og Odense registreret flere smittede. Svendborg, Kerteminde og Nyborg har oplevet et fald på mellem -5,2 og -21 procent, mens der ikke er sket ændringer i Nordfyns, Faaborg-Midtfyns, Assens og Ærø kommuner.

Kommune Incidens 3/4 Incidens 2/4 Ændring Færdigvaccineret Procent vaccineret Odense 98,4 97,5 0,9 13494 6,55 Nordfyns 54 54 0,0 2018 6,82 Svendborg 94,5 99,7 -5,2 5206 8,92 Kerteminde 63,1 67,4 -6,4 1732 7,27 Langeland 32,1 16 100,6 1066 8,63 Nyborg 46,9 59,4 -21,0 2115 6,63 Assens 31,7 31,7 0,0 2732 6,70 Middelfart 44,7 41,2 8,5 3380 8,66 Faaborg-Midtfyn 52,5 52,5 0,0 3640 7,06 Ærø 0 0 0,0 566 9,50 Total 35949 7,20

Fyn er godt med

I alt er 35.949 personer med bopæl i en af de fynske kommuner nu fuldt vaccineret mod coronavirus. Det svarer til 7,2 procent af borgerne.

Der er fortsat stor forskel på, hvor stor en andel af borgerne i de forskellige kommuner, der er er vaccineret. På Ærø har 566 personer fået begge vaccinestik, hvilket svarer til 9,48 procent af borgerne.

I Odense har 13.336 personer fået begge vaccinestik, hvilket svarer til 6,48 procent af kommunens borgere, som er den laveste andel af færdigvaccinerede på Fyn.

På landsplan har 6,9 procent af befolkningen fået begge vaccinationer mod coronavirus. Det svarer til 405.967 personer.

Kommune smittede i dag på syv dage smittede i går på syv dage Forskel Odense 201 199 2 Nordfyns 16 16 0 Svendborg 55 58 -3 Kerteminde 15 16 -1 Langeland 4 2 2 Nyborg 15 19 -4 Assens 13 13 0 Middelfart 18 16 2 Faaborg-Midtfyn 23 27 -4 Ærø 0 0 0 Total 360 366

600 nysmittede på landsplan

På landsplan er der det seneste døgn registreret 600 nye smittede med coronavirus. De er fundet blandt 128.920 svar på PCR-prøver.

Det samlede antal indlagte falder med 4 til 211. Der er yderligere et dødsfald.