Søndagens vejr bliver ganske fredelig - men byger lurer flere steder

Hvis du er stået tidligt op søndag, så kan du opleve tåge enkelte steder på Fyn.

Der vil nemlig være stedvis tæt tåge i de tidlige timer, men det vil dog hurtigt gå i opløsning.

Søndagens vejr tegner ellers til at blive ganske fredelig med svag vind og plads til solskin, fortæller Thomas Mørk fra TV 2 Vejret.

Temperaturen vil lande på omkring 17 grader søndag.



- Der vil komme sol hen over det fynske i løbet af dagen, men når temperaturen stiger ud på eftermiddagen, så kan varmen være med til at danne nogle bygeskyer flere steder, siger Thomas Mørk.

Fynboerne kan derfor forvente byger hist og pist, men det vil dog primært være i den sydlige del af Fyn, uddyber han.

- Der er faktisk en lille risiko for skybrud, tilføjer han.

Skybrud og kraftige byger er generelt et sommerfænomen i de varmeste måneder. I maj måned er varmen allerede begyndt at strømme ind mod Danmark.

Sidste år oplevede danskerne enkelte dage med skybrud i maj.

Ifølge DMI betyder varmen, at risikoen for skybrud "hastigt vokser". Her kan danskerne altså især forvente flere skybrud i sommerhalvåret især juli og august.

Ny uge venter med risiko for byger

Juni banker så småt på, og fynboerne må forvente at starte juni ud med en omgang regnbyger.

Mandag og tirsdag er der risiko for enkelte byger. Derudover ser de efterfølgende dage ud til at blive nogenlunde stabilt og gradvist varmere.

I næste uge kan fynboerne se frem til temperaturer på helt op til 21 grader.

Der var også solskin at spore, da Odense Letbane officielt åbnede for passagerer lørdag. En masse mennesker var stimlet sammen for at stå klar til at tage imod det første letbanetog på Albani Torv i Odense centrum.