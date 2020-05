Søndagens vejr: Skyet med risiko for regn

Fra morgenen vil Fyn være dækket af et gråt skydække, som vil kunne give lokale byger. Det grå vejr vil fortsætte hele dagen og aftenen med så husk regntøj, hvis man skal på søndagstur i naturen.

Temperaturen vil fra morgenen ligge på 10 grader, og op ad dagen vil den nå op mellem 13 og 14 grader. Vinden vil være let til frisk fra vest og sydvest. Ved kysterne vil der være stedvis hård vind.

I nat fortsætter risikoen for byger, og vinden vil her slå over i jævn til hård vind fra nordvest.

Grill-egnet mandag

Mandag vil starte ud med skydække, men det vil holde tørt. Om eftermiddagen vil skydækket forsvinde, og solen vil komme frem. Dagen starter med temperaturer mellem 9 og 10 grader, men solen vil ud på eftermiddagen få temperaturen op på 17 grader.

Tirsdag morgen vil skydækket være tilbage, og der vil være risiko for spredte byger. På trods af det grå vejr vil temperaturen tirsdag kunne nå helt op på 18 grader.