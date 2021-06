Søndagens vejr: Solen er på vej - og den bliver

Men vejrværten siger dog, at eftermiddagen ser ud til at blive hæderlig. Et ord, der også beskriver de kommende dage godt.

Mandag siger prognoserne, at det bliver 24 grader.

Og tirsdag, onsdag og torsdag vil temperaturen stige til 25 grader.

De badeglade kan derfor godt begynde at finde bikini og bermudashortsene frem.

Det er fem varme dage, der venter.