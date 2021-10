Søndagsvejret byder på mere varme, regn og blæst

Søndag morgen byder på regn og en hel del vind fra en sydlig retning.

Selvom oktober er kendetegnet ved at være årets vådeste måned, kan fynboerne se frem til en lun efterårsdag.

Vinden bringer nemlig varm luft med sig fra syd, og det betyder, at temperaturen kan komme helt op på 18 - muligvis 19 grader nogle steder - særligt hvis der kommer et enkelt hul i skydækket, så fynboerne får solen at se.

Generelt bliver dagen en blæsende og våd fornøjelse, men i løbet af eftermiddagen klarer det op, og temperaturen vil ligge på 16-17 grader.