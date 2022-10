Søren gjorde alt det rigtige for den grønne omstilling - nu rammer hans elregning 100.000 kroner

Varm luft

Søren Bach Jensen føler sig taget ved næsen af politikerne, der har indgået en aftale om en vinterpakke, der blandt andet indeholder en sænkelse af el-afgiften.

- Det er bare varm luft, når politikerne sænker afgiften. Os der bruger så meget strøm betaler ingen afgift i forvejen, siger han.



Det er nemlig muligt for husholdninger, der bruger mere end 4000 kilowatt-timer om året at få reduceret afgiften på deres forbrug, så de betaler omkring en øre for en kilowatt-time.

Klima-, energi-, og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) kan godt forstå Søren Bach Jensens frustrationer. Han erkender, at der er meget arbejde forude.



- Det her er jo præcis et eksempel, som viser at vi ikke er kommet langt nok. Vi har sat elafgiften ned, og det er rigtig godt for rigtig mange, men der er stadig mange som Søren, som ikke kan bruge det til noget, siger han og forsætter:

- Derfor skal vi gøre mere. Vi har sagt, at vi er villige til at beskatte de selskaber, som har en overnormal profit idag, og føre pengene tilbage til forbrugerne - til for eksempel en mand som Søren.

For Søren Bach Jensen lyder det som en god løsning.

- Det vil glæde mig, hvis nogle af pengene kom tilbage. Jeg er helt sikker på, at det vil glæde alle forbrugere i Danmark, men indtil der sker noget, er det bare varm luft, siger han.

Maxpris på strøm

Ifølge Søren Bach Jensen er forholdene for de tiltag, han har gjort under den grønne omstilling, blevet forringet flere gange.

I 2012 investerede han i solceller på taget af hans hus med aftale om, at strømmen blev afregnet på årsbasis. Det bliver i stedet nu afregnet på timebasis.

- Nu sælger jeg min egen strøm billigt om sommeren og er nødt til at købe den tilbage til en dyrere pris om vinteren, siger han.

Han forsøgte i 2021 at blive fjernvarmekunde, men med lange udsigter til at det kunne lade sig gøre, købte han i stedet en varmepumpe. I august 2022 blev der alligevel gravet fjernvarme ned ved hans hus.

- Jeg forsøgte at sælge min varmepumpe retur for at få fjernvarme, men det kunne ikke lade sig gøre, siger Søren Bach Jensen.

Klima-, energi-, og forsyningsministeren mener, der skal gøres noget for de, der gerne vil den grønne omstilling.

- Der er jo en fare for, at hvis ikke vi gør noget for at få kompenseret de forbrugere, som jo faktisk bruger rigtig meget el, så kan det måske sætte en stopper for det vi jo gerne vil have, som jo er en elektrificering, siger Dan Jørgensen.

Gør som i Tjekkiet

Søren Bach Jensen foreslår meget konkret at sætte en øvre grænse på elprisen, som man har gjort i Tjekkiet. Der er grænsen på det, der svarer til 1,72 kroner.

- Jeg er heldigvis godt stillet økonomisk, men jeg tror virkelig, det ville give noget ro i maven hos dem der sidder lige til øllet, siger han.

Det foreslag kan Dan Jørgensen ikke se blive indført herhjemme.

- Det kan betyde vi kan få decideret forsyningsproblemer - det vil sige at vi kan stå i en situation, hvor at når man tænder for sin stikkontakt, så kommer der ikke lys. Så det er nok ikke det, der bliver løsningen i Danmark, siger han.

