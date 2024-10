Søren har fået nok: - Der bliver taget noget fra os alle

Alvorligt, siger ministeren

Skulle det ende med at den grønne trepart vedtages med en reduktion på 12.900 tons reduktion, så vurderer Stiig Markager, at det ikke vil have nogen særlig stor effekt.

- Så tror jeg ikke du får en væsentlig forbedring omkring Fyn. Du får nogle reduktioner og de skal nok hjælpe lidt. Men når klimaforandringerne også er til stede med varmere vand og mere nedbør og ikke er medregnet i scenarierne, så bliver det ikke bedre. Det trækker i den modsatte retning, siger han.



Ministeren for Grøn Trepart, Jeppe Bruus er da heller ikke blind for problemet, og siger til TV 2 Fyn i et skriftligt svar, at han finder havets tilstand bekymrende.

- Det er meget bekymrende, at iltsvindet bliver værre år for år. Vi er ikke i mål, før der er god tilstand i vores vandoplande, siger han og tilføjer.

- Som minister kommer jeg ikke til at tage pressen med ind i forhandlingslokalet, og diskuterer derfor ikke konkrete scenarier i offentligheden. Men jeg er fuldstændig enig i, at der bliver udledt alt for meget kvælstof i vores fjorde og kyster. Uanset scenarie skal der skal tages et voldsomt spring frem i forhold til at begrænse udledningerne.