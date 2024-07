Søren Kragh ude af Touren

Den fynske cykelrytter Søren Kragh Andersen er faldet for tidsgrænsen på dagens etape og er dermed ikke længere med i årets Tour de France.

Det fremgår af Tourens egen hjemmeside.

På trods af en ellers ihærdig indsats klarede den fynske rytter ikke skærene og kom ikke i mål inden for tidsgrænsen, som lå på 25 minutter og 44 sekunder.

Til sidst på 12. etape fulgtes Søren Kragh Andersen med sin holdkammerat Jonas Rickaert og Astana-rytteren Yevgeniy Fedorov, som altså også er ude af årets Tour.

Det er tidligere kommet frem, at den fynske rytter har døjet med siddesår under løbet, men om det har spillet en rolle er endnu uvist.

Søren Kragh Andersen førte i flere omgange feltet for sin kaptajn Jasper Philipsen for at indhente udbruddet på dagens etape, hvilket sled på fynboen.

Der var tale om et decideret mandefald på tourens 12. etape. Foruden de tre er også danske Michael Mørkøv, hollandske Fabio Jakobsen og spanske Pelle Bilbao udgået.

Etapen endte i en massespurt, hvor eritreanske Biniam Girmay trak det længste strå. Det er sprinterens tredje sejr i dette års Tour.