Søstre fik samme hårde besked på kort tid - har nu lagt deres liv om

Træning er vigtigt, fordi undersøgelser ifølge Parkinsonforeningen viser, mennesker med parkinson er i større risiko for at blive fysisk inaktive. Og ender man med ikke at røre sig, forværres sygdommen, og du er i risiko for andre sygdomme også. For eksempel hjertekarsygdomme.

Og for Beritt er det helt tydeligt i hverdagen, at træningen har en effekt.

- Jeg har det meget bedre i min krop. Jeg kan mærke, at det virker. Og så har det også haft den effekt, at jeg har smidt en masse kilo, og jeg har fået et bedre kolesteroltal og generel bedre sundhed. Så noget godt har det hele da ført med sig, siger Beritt.

Vi griner stadig

Selvom det var et slag i nakken, og det er hårdt arbejde at leve med sygdommen, har Beritt og hendes søster fundet meget glæde i hverdagen alligevel.

Efter sygdommen trak de begge sig fra arbejdsmarkedet, fordi det ganske enkelt ikke var muligt for dem at have et otte til 16-job, hvis også kroppen skulle kunne hænge sammen.

Nu træner de, passer på kroppen, rejser og gør dét, de altid har gjort.

- Vi er gode til at grine sammen. Og vi får noget rød, og vi er gode til at danse, selvom vi danser med os selv, siger Gitte Løkke.

Til boksetræningen i træningslokalerne i Odense danser de dog med hinanden. Også i dag. Og sammen hjælper de hinanden gennem dagens træning mod det fælles mål, som ikke bare er fysisk velbefindende. Sygdommen skal holdes nede, men sammen skal de også holde humøret oppe.

- Jeg kan stadig have svært ved at takle det, siger Beritt.

- Men det hjælper mig at snakke med Gitte. Hvis ikke vi er sammen til træning, snakker vi i telefon. Det har vi ikke gjort før.