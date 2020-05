Sofaskolen: Dueller hjemme fra sofaen

VIRTUEL UNDERVISNING TIL ELEVER I GRUNDSKOLEN TV 2/Fyn samarbejder med Sofaskolen, som tilbyder gratis virtuel undervisning i dansk og matematik til alle elever i grundskolen.



Slå stængerne op på sofabordet og slap af, mens du får undervisning hjemme - i hvert fald i nogen grad, for Sofaskolen er klar med spændene opgaver og programmer til dig i grundskolen.

Coronavirussen har lukket store dele af Danmark ned, og det gælder også landets skoler. Selvom de mindste starter i skole, er der stadig en masse børn, der skal blive hjemme. Derfor tilbyder TV 2/Fyn og de øvrige TV2-regioner fjernundervisning i samarbejde med 'Sofaskolen' af Alinea.

Efter Danmark gradvist bliver åbnet op igen er det nu kun de ældste elever, der har live-undervisning i Sofaskolen. Men hvis du alligevel mangler hjemmeundervisningsmateriale til dit barn i grundskolen, så er alle lektionerne fra Sofaskolen at finde her.

Dagens virtuelle hjemmeundervisning fra Sofaskolen er klar til dig lige her.

6.-7. klasse undervisning:

Den store Sofaskoledyst!

Vi gennemfører forsøgene fra dagens forløb i undervisningen kl. 9. Eleverne skal med deres mobiltelefon alle dyste mod én elev live, om hvem der kan komme tættest på resultatet.

I dagens opgaver er det selvfølgelig elevernes tur til at teste sig selv.

Dagens undervisning:

8.30

Eleverne forbereder sig til undervisningen.

9.00-9.30

Undervisningen går live på YouTube.

13.00-13.15

Opsamling og feedback på YouTube Live.

8.-10. klasse undervisning:

Debatindlægget – journalistikkens gokart

En gokart kan alle køre. Også uden kørekort og kendskab til færdselsreglerne. Men det betyder ikke, at turen bliver en god oplevelse. Slet ikke for førerens medtrafikanter. På samme måde er det med avisernes debatindlæg, som optræder i forskellige genrer.

Vi kigger nærmere på journalistikkens univers af stridende meninger til stort og småt og kommer med råd til valg af genre og hjælp til at finde vej i opinionsrummet.

Dagens gæst er Frederik Vad Nielsen. Han er formand for DSU og som vinder af DM i Debat i 2019, bliver det ikke svært for ham at give eleverne tips om, hvordan de skriver et godt debatindlæg.

Sofanews på ovenstående link fra klokken 10.