Sofaskolen: Hvad betyder et billede for journalistikken?

TV 2/Fyn samarbejder med Sofaskolen, som tilbyder gratis virtuel undervisning i dansk og matematik til alle elever i grundskolen.



Hver dag vil du på tv2fyn.dk kunne se en artikel med dagens undervisningsmateriale samlet. Hele oversigten finder du her.



Til 0.-3. klasse har Sofaskolen lavet en kort undervisningsfilm, som I kan se i fællesskab. Derefter kan I arbejde videre i de undervisningsmaterialer, vi linker til under YouTube-filmen.



4.-9.-klasses-undervisningen er sammensat, så dit barn eller dine elever selv kan arbejde med det inden for en overskuelig tidsramme.



Til forældre: Brug dit barns UNI-Login til at få adgang til undervisningsmaterialet.

Hvis dit barn har glemt sit brugernavn til UNI-Login, så tag fat i skolen.