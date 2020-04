Sofaskolen: Lær at kode et spil

VIRTUEL UNDERVISNING TIL ELEVER I GRUNDSKOLEN TV 2/Fyn samarbejder med Sofaskolen, som tilbyder gratis virtuel undervisning i dansk og matematik til alle elever i grundskolen.



Hver dag vil du på tv2fyn.dk kunne se en artikel med dagens undervisningsmateriale samlet. Hele oversigten finder du her.



Til forældre: Brug dit barns UNI-Login til at få adgang til undervisningsmaterialet.

Hvis dit barn har glemt sit brugernavn til UNI-Login, så tag fat i skolen. Se mere

Slå stængerne op på sofabordet og slap af, mens du får undervisning hjemme - i hvert fald i nogen grad, for Sofaskolen er klar med spændene opgaver og programmer til dig i grundskolen.

Coronavirussen har lukket store dele af Danmark ned, og det gælder også landets skoler. Selvom de mindste starter i skole, er der stadig en masse børn, der skal blive hjemme. Derfor tilbyder TV 2/Fyn og de øvrige TV2-regioner fjernundervisning i samarbejde med 'Sofaskolen' af Alinea.

Efter Danmark gradvist bliver åbnet op igen er det nu kun de ældste elever, der har live-undervisning i Sofaskolen. Men hvis du alligevel mangler hjemmeundervisningsmateriale til dit barn i grundskolen, så er alle lektionerne fra Sofaskolen at finde her.

Dagens virtuelle hjemmeundervisning fra Sofaskolen er klar til dig lige her.

6.-7. klasse undervisning:

Dagen skydes i gang af gæsteunderviser og kodningsekspert Martin Exner. Eleverne lærer at kode et lille spil. Hvis de allerede kender til kodning, er det en mulighed for at få det genopfrisket eller forbedre det, de allerede ved om kodning. Elever, der ikke har prøvet at kode før, får hjælp hele vejen med tekster, billeder og videoer.

Dagens undervisning:

8.30

Eleverne forbereder sig til undervisningen ved at arbejde med materialet og eventuelt selv søge viden om emnet.

9.00-9.30

Undervisningen går live på YouTube.

13.00-13.15

Opsamling og feedback på YouTube Live.

8.-9. klasse undervisning:

Fem stjerner! – Om anmeldelser og kulturjournalistik

Kunst- og kulturstoffet fylder hos de journalistiske medier, der beskriver og anmelder alt fra koncerter og computerspil til den nyeste mode. Men er der overhovedet brug for kulturjournalisten i en tid, hvor alle kan skrive deres mening på sociale medier? Og hvad er en god anmeldelse?

Det spørger vi dagens gæst, anmelder og kulturjournalist på Politiken, Lucia Odoom om.

Sofanews på ovenstående link fra klokken 10.